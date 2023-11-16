На початку листопада екоінспектори виявили на території парку «Дружба» в Корабельному районі Миколаєва кілька стихійних смієттєзвалищ.

Наразі вони прибрані комунальним підприємством «Миколаївські парки», яке відповідає за благоустрій парку, повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

«З метою забезпечення повної ліквідації несанкціонованого і неконтрольованого звалища відходів інспекцією направлено лист до голови громади. Відповідальність за санітарний стан парку «Дружба» покладено на КП «Миколаївські Парки» (рішення виконавчого комітету від 26.01.2022 № 113). Станом на сьогодні сміттєзвалище ліквідоване. Роботи по прибиранню сміттєзвалища виконано силами вказаного підприємства», — відзвітували в інспекції.

Раніше було ліквідоване стихійне сміттєзвалище на території мікрорайону Матвіївка в Центральному районі Миколаєва.