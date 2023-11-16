У Мінкульті вважають, що телемарафон «Єдині новини» є важливим інструментом для боротьби, зокрема, із фейками.

Про це заявив виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв в інтервʼю Укрінформу.

«Телеканали обʼєдналися добровільно. Марафон залишається інструментом, корисним, в тому числі для боротьби з фейками. В умовах дефіциту рекламних бюджетів для телеканалів участь у марафоні є виходом із ситуації», — сказав він.

На запитання, наскільки марафон може довго існувати після перемоги, Ростислав Карандєєв зазначив, що це питання, на яке можна відповідати лише гіпотетично, але те, про що можна говорити точно — рекламні бюджети вже потроху зростають з відновленням економічної діяльності в Україні.

Нагадаємо, що в Україні запустили в роботу Telegram-бот, який допоможе знешкоджувати ворожі фейки.