Дитячий фонд ООН (UNICEF) передав Миколаївській області 3,3 тисячі ноутбуків, навушники та комп’ютерні миші для організації дистанційного навчання.
Про це повідомили у Департаменті освіти і науки Миколаївської ОВА.
Департамент розподілив ноутбуки між управліннями/відділами освіти територіальних громад для передачі дітям у тимчасове користування.
«ЮНІСЕФ надав 3351 ноутбук та таку ж кількість комплектів супутнього обладнання для потреб здобувачів освіти Миколаївської області із соціально вразливих категорій населення, що потребують цифрових пристроїв для забезпечення доступу до дистанційного навчання. ЮНІСЕФ підтримує Уряд України у забезпеченні доступу школярів до освіти. Постачання обладнання є черговою підтримкою ЮНІСЕФ, спрямованою на забезпечення безперервної освіти», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Миколаєві 9 жовтня цього року розпочали безкоштовно видавати зимовий одяг дітям до шести років.
Дитячий фонд ООН (UNICEF) передав Миколаївській області 3,3 тисячі ноутбуків, навушники та комп’ютерні миші для організації дистанційного навчання.
Про це повідомили у Департаменті освіти і науки Миколаївської ОВА.
Департамент розподілив ноутбуки між управліннями/відділами освіти територіальних громад для передачі дітям у тимчасове користування.
«ЮНІСЕФ надав 3351 ноутбук та таку ж кількість комплектів супутнього обладнання для потреб здобувачів освіти Миколаївської області із соціально вразливих категорій населення, що потребують цифрових пристроїв для забезпечення доступу до дистанційного навчання. ЮНІСЕФ підтримує Уряд України у забезпеченні доступу школярів до освіти. Постачання обладнання є черговою підтримкою ЮНІСЕФ, спрямованою на забезпечення безперервної освіти», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Миколаєві 9 жовтня цього року розпочали безкоштовно видавати зимовий одяг дітям до шести років.