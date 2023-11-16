Дитячий фонд ООН (UNICEF) передав Миколаївській області 3,3 тисячі ноутбуків, навушники та комп’ютерні миші для організації дистанційного навчання.

Про це повідомили у Департаменті освіти і науки Миколаївської ОВА.

Департамент розподілив ноутбуки між управліннями/відділами освіти територіальних громад для передачі дітям у тимчасове користування.

«ЮНІСЕФ надав 3351 ноутбук та таку ж кількість комплектів супутнього обладнання для потреб здобувачів освіти Миколаївської області із соціально вразливих категорій населення, що потребують цифрових пристроїв для забезпечення доступу до дистанційного навчання. ЮНІСЕФ підтримує Уряд України у забезпеченні доступу школярів до освіти. Постачання обладнання є черговою підтримкою ЮНІСЕФ, спрямованою на забезпечення безперервної освіти», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаєві 9 жовтня цього року розпочали безкоштовно видавати зимовий одяг дітям до шести років.