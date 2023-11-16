Напис біля ресторану у Коблевому/ Фото: Суспільне Миколаїв

Більша частина бізнесу Коблівської громади, що на Миколаївщині, призупинила свою роботу на час війни. Через це недовиконання сільського бюджету складає більше 30%.

Про це у коментарі «НикВести» розповіла секретар Коблівської сільської ради Світлана Талоха.

За час вторгнення найбільше в громаді постраждала інфраструктура приватного бізнесу, що знаходиться на території зони відпочинку, каже Світлана Талоха. Заклади страждають як від ракетних обстрілів, так й від детонації морських мін, що прибиває до берегу під час штормів.

— До тих, хто знаходиться у першій лінії, дістає вибуховою хвилею. Може зачепити й по 14 закладів, залежно від того, що саме прибʼє, — уточнила вона.

Оскільки узбережжя громади заміноване, розташований вздовж нього бізнес наразі не працює, додала Світлана Талоха: «Тільки найсміливіші беруть на себе відповідальність і приймають якимось чином там людей».

— У нас є місцевий товаровиробник вина у Коблево, але він так само з настанням війни призупинив свою діяльність. Спочатку не працював, потім відновлювався, а зараз вони працюють нестабільно. По-різному складається ситуація, системної роботи у них немає. Якісь спроби роблять, але ви ж розумієте, що попит впав, — розповіла секретар сільради.

Через таку ситуацію з бізнесом страждає й бюджет Коблівської громади, уточнила вона: «Приблизно більше 30% недовиконання сільського бюджету у зв'язку з тим, що бізнес у більшості не працює».

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