Більша частина бізнесу Коблівської громади, що на Миколаївщині, призупинила свою роботу на час війни. Через це недовиконання сільського бюджету складає більше 30%.
Про це у коментарі «НикВести» розповіла секретар Коблівської сільської ради Світлана Талоха.
За час вторгнення найбільше в громаді постраждала інфраструктура приватного бізнесу, що знаходиться на території зони відпочинку, каже Світлана Талоха. Заклади страждають як від ракетних обстрілів, так й від детонації морських мін, що прибиває до берегу під час штормів.
— До тих, хто знаходиться у першій лінії, дістає вибуховою хвилею. Може зачепити й по 14 закладів, залежно від того, що саме прибʼє, — уточнила вона.
Оскільки узбережжя громади заміноване, розташований вздовж нього бізнес наразі не працює, додала Світлана Талоха: «Тільки найсміливіші беруть на себе відповідальність і приймають якимось чином там людей».
— У нас є місцевий товаровиробник вина у Коблево, але він так само з настанням війни призупинив свою діяльність. Спочатку не працював, потім відновлювався, а зараз вони працюють нестабільно. По-різному складається ситуація, системної роботи у них немає. Якісь спроби роблять, але ви ж розумієте, що попит впав, — розповіла секретар сільради.
Через таку ситуацію з бізнесом страждає й бюджет Коблівської громади, уточнила вона: «Приблизно більше 30% недовиконання сільського бюджету у зв'язку з тим, що бізнес у більшості не працює».
Читайте статтю «НикВести» «Ми вже не можемо бути суто туристичними». Як живе та які плани на відновлення має Коблівська громада».
Більша частина бізнесу Коблівської громади, що на Миколаївщині, призупинила свою роботу на час війни. Через це недовиконання сільського бюджету складає більше 30%.
Про це у коментарі «НикВести» розповіла секретар Коблівської сільської ради Світлана Талоха.
За час вторгнення найбільше в громаді постраждала інфраструктура приватного бізнесу, що знаходиться на території зони відпочинку, каже Світлана Талоха. Заклади страждають як від ракетних обстрілів, так й від детонації морських мін, що прибиває до берегу під час штормів.
— До тих, хто знаходиться у першій лінії, дістає вибуховою хвилею. Може зачепити й по 14 закладів, залежно від того, що саме прибʼє, — уточнила вона.
Оскільки узбережжя громади заміноване, розташований вздовж нього бізнес наразі не працює, додала Світлана Талоха: «Тільки найсміливіші беруть на себе відповідальність і приймають якимось чином там людей».
— У нас є місцевий товаровиробник вина у Коблево, але він так само з настанням війни призупинив свою діяльність. Спочатку не працював, потім відновлювався, а зараз вони працюють нестабільно. По-різному складається ситуація, системної роботи у них немає. Якісь спроби роблять, але ви ж розумієте, що попит впав, — розповіла секретар сільради.
Через таку ситуацію з бізнесом страждає й бюджет Коблівської громади, уточнила вона: «Приблизно більше 30% недовиконання сільського бюджету у зв'язку з тим, що бізнес у більшості не працює».
Читайте статтю «НикВести» «Ми вже не можемо бути суто туристичними». Як живе та які плани на відновлення має Коблівська громада».