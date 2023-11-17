У ніч на 17 листопада в Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу «Shahed-136/131».

Про це інформує Миколаївська ОВА.

Вранці 16 листопада о 09:36 та 09:40 ворожі обстріли фіксувалися по відкритій території сіл Солончаки та Дмитрівка Куцурубської громади.

Також вчора о 09:56 під артилерійським вогнем був Очаків.

Інформація про постраждалих відсутня.

Нагадаємо, що вчора, 14 листопада ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову. Внаслідок чого було пошкоджено адміністративну будівлю.