У вцілілому будинку культури в селі Червона Долина в Миколаївській області благодійний фонд savED облаштує школу. В одному з приміщень функціонуватиме цифровий навчальний центр «Вулик».

Про це розповіла ексміністерка освіти та співзасновниця фонду Анна Новосад.

Наразі в селі проживає понад 100 дітей, проте школи в населеному пункті більше немає, адже будівля була зруйнована внаслідок ворожого удару. Благодійники ремонтують зараз приміщення будинку культури, в якому процес навчання буде тривати згідно всіх норм безпеки дітей.

Зруйнована школа в Червоній Долині

— Дорога вже моєму серцю Червона Долина на Миколаївщині. Ми тут вперше побували в середині липня. Школу тут рсня (російські окупанти, - прим.) знесли Іскандером. Але поряд вцілів отакий будиночок культури. Ми тоді чітко вирішили, що зробим місцевим малим тимчасову школу. Тоді ми мали нуль гривень, і трохи більше 100 дітей, яким треба помогти. Зараз в ЧД повернулось ще більше малих. А ми ж за трохи більш як 3 місяці зібрали майже 70% потрібних коштів на ремонт та обладнання майбутньої міні школи, — повідомила Анна Новосад.

В частині приміщення буде функціонувати освітній центр «Вулик» за підтримки Єврокомісії та ULEAD з Європою/ULEAD with Europe. Ці роботи на фінальній стадії, приміщення чекає на нові меблі.

— Вже придивились малим ялинку. Бо ж в грудні їдемо на Миколая на Миколаївщину, — додала Анна Новосад.

Співзасновниця фонду зазначає, що більшість ресурсів, які залучаються до відновлення навчання дітей — це допомога міжнародних партнерів.

Раніше видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.