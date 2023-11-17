Французький архітектор Мартен Дюплант’є шукає кошти на створення другого етапу проєкту реконструкції скверу вздовж проспекту Героїв України у Миколаєві та його реалізацію.

Про це повідомив головний архітектор Миколаєва Євген Поляков в ефірі телеканалу МАРТ.

Пояснюючи, чому для реконструкції обрали саме цей сквер він пояснив, що «потрібно змінювати звичайні локації на території районів».

— Ми відвели Мартена не на якісь знакові місця (Миколаєва, — прим.), а фактично показали з чого складається місто, адже для архітектора це головне. Ми прийшли до того, що у нас є глобальні процеси, а немає процесів на мікрорівні, на рівні кварталу або мікрорайону. Тому так вийшло, що саме ця територія. Вона нічим не відрізняється від інших невеликих зелених зон у місті, але потреба їх зміни, перебудови і осучаснення — вона є. Потрібно з чогось починати і вибрали цю ділянку. Це транзитна магістраль на дорозі державного значення у бік Києва, вона повʼязана з нашим парком Перемоги і тією територією рекреації, яку ми плануємо глобально. Можна багато чого говорити, але думка така: потрібно змінювати звичайні локації на території наших районів і це один з таких початкових проєктів, що ми й зробили, — розповів Євген Поляков.

Головний архітектор додав, що наразі вже готовий ескізний проєкт, який презентували миколаївцям. Далі, каже він, відбуватиметься розробка робочого проєкту за позабюджетні кошти.

— Зараз, протягом місяця, Мартен шукає можливість профінансувати саме розробку робочого проєкту, щоб перейти до реалізації. Він має таке бажання, тому що хоче, щоб його робота була завершена повноцінно. Коли ми кажемо про завершення проєктування, то ми кажемо і про залучення коштів на його будівництво. І тут простіше, оскільки якщо є така історія і спілка архітекторів Франції зацікавлена у цьому, то думаю позабюджетні кошти на це буде зібрати набагато простіше, — сказав Євген Поляков.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві планують трансформувати сквер вздовж проспекту Героїв України в Центральному районі міста, який розташований поблизу житлових будинків №17 та №19.

Пізніше французький архітектор Мартен Дюплант’є разом з командою архітекторів представив концепцію реконструкції «Єкатерининського скверу» в центрі Миколаєва. Спеціалісти планують облаштувати простір для сімейного відпочинку — дитячі майданчики, скейтпарк, амфітеатр, сухий фонтан та місця для вирощування овочів, фруктів або зелені.