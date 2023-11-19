У Миколаєві до вересня 2024 року планують облаштувати укриття у всіх закладах освіти, де є підвальні приміщення. Таких наразі налічується приблизно 52 заклади.

Про це повідомив заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров в ефірі телеканалу МАРТ.

— На жаль не у всіх закладах освіти ми можемо організувати сховища або найпростіші укриття, тому що частина закладів не мають підвальних приміщень. Закладів, що мають такі приміщення, у нас приблизно 52. Сьогодні управління освіти проводить ремонтні роботи і створює найпростіші укриття у 30 закладах, — повідомив заступник міського голови.

Він також додав, що з облаштуванням укриттів міста допомагають й міжнародні партнери, тому заклади освіти будуть готові до роботи офлайн у вересні 2024 року.

— Думаю спільними зусиллями Миколаївської міської ради і міжнародних організацій ми будемо готові до початку наступного навчального року. Це в ідеалі. Ми не знаємо яка буде ситуація на фронті, тому сьогодні важко говорити, чи відновимо ми навчальний процес з 11 січня, тому що місто знаходиться недалеко від лінії фронту. Зараз онлайн навчається навіть західна Україна, північ Миколаївської області. Якщо балістика летить з Криму чи лівого берега Херсону, то до них вона може долітати протягом 32 хвилин, а до нас — протягом 2-5 хвилин. Але якщо буде дозвіл навчатися нам у січні-лютому, то, в принципі, на сьогодні вже готові ряд закладів і ми зможемо по районах розпочати офлайн-навчання, — сказав Анатолій Петров.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.

Як відомо, у Миколаєві навчаються 1177 внутрішньо переміщених осіб. У дистанційних класах також навчаються 400 дітей з тимчасово окупованих територій. Водночас станом на початок навчального року близько 27% учнів миколаївських шкіл знаходилися за кордоном.

Раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що в навчальному році 2023/2024 більшість шкіл працюватиме онлайн через збільшення інтенсивності обстрілів.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

Також повідомлялося, що у Миколаєві з вересня 2023 року планують відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки матимуть можливість обирати, чи відпускати дітей на навчання чи залишитись онлайн вдома. Однак пізніше стало відомо, що школи залишаться закритими для відвідування, оскільки Миколаїв досі знаходиться у зоні ураження балістики.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйона гривень.

Водночас видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.