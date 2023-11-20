Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) разом із громадською організацією «Інноваційні соціальні рішення» за підтримки британського уряду запускає безкоштовний анонімний онлайн-чат психологічної підтримки для чоловіків.

Чат працюватиме цілодобово, повідомляється на сайті фонду UNFPA.

Там можна буде поспілкуватися з кваліфікованими психологами, що мають багаторічний досвід. По консультацію в чат можна звернутися один раз на добу, тривалість консультації — до 90 хвилин.

Запуск чату приурочили до Міжнародного дня чоловіків, який святкують 19 листопада. Ініціатива покликана допомогти чоловікам стабілізувати свій емоційний стан, знайти внутрішні ресурси для виходу зі складних ситуацій та усвідомити можливі проблеми.

Нагадаємо, у Миколаєві відновив свою діяльність дитячий центр захисту соціально-психологічної підтримки «Барнахус».