Міноборони у рамках проєкту про рекрутинг до Збройних Сил України підписало угоду про співпрацю з компанією Work.ua. На сайті пошуку роботи з’явиться інформація про відкриті вакансії в армії.

Міністерство продовжує перемовини з низкою інших учасників ринку працевлаштування, повідомили у пресслужбі відомства.

«Заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова і співзасновник та СЕО Work.ua Артур Міхно підписали угоду про співпрацю в рамках проєкту «рекрутинг», — йдеться у повідомленні.

За словами заступниці голови Міноборони Наталії Калмикової, система сучасного підбору кадрів для ЗСУ має запрацювати «якнайшвидше».

«Адже війська потребують фахових спеціалістів, а люди мають чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть», — зазначила вона.

Наталія Калмикова додала, що рекрутингова компанія надаватиме послуги на користь армії безкоштовно.

Як заявив співзасновник і СЕО Work.ua Артур Міхно, компанія готова запропонувати послуги для системного підходу щодо залучення військовозобовʼязаних до лав ЗСУ.

«Сьогодні ЗСУ потребують дуже багато спеціалістів із цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники. Ми хочемо надати можливість підрозділам набирати фахових військовослужбовців, які мають відповідний досвід в цивільному житті», — наголосив він.

Найближчим часом на ресурсі Work.ua можна буде переглянути, які вакансії шукають у ЗСУ, які зарплати та умови.

У МО додали, що це вже друга рекрутингова компанія, з якою оборонне відомство уклало угоду про рекрутинг до ЗСУ. Раніше була домовленість із Lobby X.

Як повідомлялось раніше, Міністерство оборони на основі Концепції військової кадрової політики розробить «дорожню карту» щодо системи роботи з особовим складом ЗСУ.