Активісти «Жовтої Стрічки» продовжують спротив на території тимчасово окупованого Криму.

Про це рух повідомив у Telegram.

Учасники спротиву поширювали синьо-жовті стрічки на окупованому півострові, а також листівки, які нагадують росіянам, що окупація Криму тимчасова.

На купюрі 100 російських рублів активісти написали наступне: «Крим — це Україна. Ви не зробите з нас рашистів».

Нагадаємо, що мешканці тимчасово окупованого Криму розповсюджують українські гасла на російських рублях.