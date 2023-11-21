Олексій Тандир

У Святошинському районному суді Києва проходять перші судові засідання із розгляду справи за обвинуваченням судді Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира.

Про це пише «Судовий репортер».

Як повідомлялося, 25 травня цього року опівночі суддя збив на блокпосту нацгвардійця Вадима Бондаренка, який розставляв на дорозі пластикові загородження за пару хвилин до комендантської години. Молодий хлопець загинув на місці. Водія ж одразу затримали і в машині знайшли не допиту пляшку віскі.

Наразі Олексій Тандир знаходиться під вартою без права внесення застави.

20 листопада на судове засідання прийшли батько і брат Вадима Бондаренка. Вони не були очевидцями події. Батько Валерій Бондаренко — військовослужбовець і на час трагедії був у зоні бойових дій, в гарячих точках на Донбасі.

— Надійшов дзвінок, що мого сина вбив у нетверезому стані суддя. Емоції?! До цих пір тіпає, що моєї дитини більше нема через пʼяного водія. У сина були свої плани, своє життя. Він хотів поїхати, заробить грошей для сімʼї, вже знайдена була робота в Іспанії, тому що там живе його рідна тітка. Хотів заробити грошей і ростити дітей. Але почалась війна, — розповів батько загиблого.

Валерій Бондаренко (праворуч)

Вадим народився у 2000 році 19 жовтня. Був спортсменом, призер України по футболу. Після школи вступив у будівельно-економічний коледж. Закінчивши коледж, одружився, поїхав на заробітки в Польщу.

Потім Вадиму прийшла повістка в армію (в кінці листопада 2021 року, — прим.). Він потрапив в Національну гвардію в Черкасах. Потім його перевели в Київ і почалася війна. Вадим був на третій лінії оборони Києва.

— Я 25 числа був вже під Ніжином, потрапив у військову частину, далі у зону бойових дій. Війна, товариші гинуть, дитина загинула від п’яного водія. В тилу. Я навіть і не переживав за нього після Києва: в тилу і все, не боїшся, що він на бойових… Дарма не боявся, — розповів батько.

Представник потерпілих ставив обом родичам Вадима однакове запитання, а саме, як вони відреагували, дізнавшись, що горе-водієм був суддя.

— Люди говорили, це суддя. В нього все схвачено, грошей повно, всім заплатить, декого прижме і вийде. Я тільки можу просити шановний суд про справедливий вирок, — відповів батько.

Суддя Олексій Тандир сказав, що раніше не мав із «очевидних причин» можливості поспілкуватися з батьком загиблого, маючи на увазі перебування у СІЗО.

— Хотів би в очі вам сказати, попросити вибачення, що так сталося. Бачить бог, я цього не хотів. Але сталося, то сталося. Мені дуже шкода за це. І суд, я впевнений, розбереться. Досудове розслідування, яке проведено, дещо не відповідає тій події, яка відбулася, внаслідок чого загинув ваш син, — заявив суддя. — Я знаю, від чого мій син загинув. Від пʼяного водія, — заперечив Валерій Бондаренко. — Ви маєте право так думати. Я вам не можу заборонити, — пробурмотів Олексій Тандир. — Він не на війні був. Він убитий в тилу.

Обвинувачений суддя Олексій Тандир намагався переконати батька нацгвардійця, що Вадим загинув через нібито порушення на блокпосту.

— Чи відомо вам, що, за матеріалами справи, він розставляв чи-то знаки дорожні, чи-то пластикові загородження на блокпосту? — запитав він у батька хлопця. — Не відомо, бо в той день він мені якраз і не подзвонив. — Чи розповідали вам, що документами не передбачено, що військовослужбовець розставляє дорожні знаки? — Ні, це входить в їхні обовʼязки. Як і в нас було на блокпостах. — Чи знаєте ви, що, за документами службового розслідування, за безпеку дорожнього руху на блокпосту відповідає патрульна поліція? — При воєнному стані відповідають ті люди, які стоять на блокпосту. — Чи відомо вам, що в матеріалах справи немає жодного документа щодо перекриття смуг руху на блокпосту? — Я вам тільки що пояснив: в країні війна. — А те, що син був на блокпосту без бронежилета, без світловідображаючого бронежилета, без шолома?.. — Вадим ніколи не був без жилета, в ньому і спать лягав, це я точно знаю. — Чи відомо вам, що основою обвинувачення щодо мене є тільки показання командира цього блокпосту?

Представник потерпілих заперечував проти цього запитання і суд його зняв.

— Якби командир блокпосту дотримався всіх нормативних вимог, чи загинув би Вадим?

Суддя зауважив, що батько загиблого не є експертом і попросив відповідати лише те, що йому особисто відомо.

— Що я можу сказати. Закон для всіх має бути один. А не думати, якщо суддя, то можна пролетіти блокпост на великій швидкості, знаючи, що його ніхто не зупинить, — сказав батько.

Представник потерпілих запитав, як брат загиблого Олександр ставиться до того, що за кермом машини, що збила брата, був суддя.

— Мені друзі сказали, що суддя — тяжко буде мати справу, постійно якісь можновладці уникають відповідальності. Звичайно, є сумніви і досі… Що Тандир хоче уникнути відповідальності. Я вважаю, що всі ми підпорядковуємося певним нормам і правилам. І всі ми повинні відповідати за скоєне. Одне діло, коли ти боїшся признати вину, хоча ти знаєш правду. Друге діло — визнати свою вину і жити з тим до кінця.

Брат загиблого Олександр

Ознак розкаяння у Олексія Тандира брат загиблого не помічає.

— Пару хвилин тому він вибачився перед моїм батьком, співчуває. Вибачте, пройшло вже пів року і ми тільки зараз чуємо це в обличчя. — Я не мав змоги побачитися, я ж під вартою, — тихо заперечив Олексій Тандир. — Ви мали змогу, коли ми тут були всі, коли була дружина. Слухайте, я у вас не вимагаю вибачень. Єдине, що я хочу, щоб шановний суд дав справедливе рішення, справедливе покарання і допоміг розібратися в цій справі.

Під кінець засідання стало відомо, що в залі присутні двоє чоловіків, які хочуть узяти Олексія Тандира на поруки.

Суддя Іван Бандура пообіцяв розглянути заяву наступного разу, кажучи, що обвинуваченому менше місяця тому продовжувався запобіжний захід і зараз рано це розглядати.

Суддя Іван Бандура

У наступному засіданні 4 грудня очікується допит вдови нацгвардійця. Родина вирішила, що мати Вадима в судове засідання зʼявлятися не буде.

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня голова Макарівського районного суду (Київська область) Олексій Тандир збив на смерть 23-річного нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Суддю затримали. Він відмовився від освідування на вміст алкоголю та наркотиків, проте мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння. Суд надав дозвіл на примусове відібрання в нього біологічних зразків.

Експертиза показала, що Олексій Тандир перебував у стані алкогольного сп’яніння, коли збив нацгвардійця.

27 травня 2023 року Вища рада правосуддя надала згоду на арешт Олексія Тандира. Того ж дня Печерський районний суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.