Фотоконкурс «Вікі любить Землю» оголосив десять найкращих світлин української природи у 2023 році. Ці світлини представляють різні заповідні території дев’яти регіонів України та міста Київ і знайомлять з неймовірною красою української природи.

Про це повідомляє пресслужба «Вікімедіа Україна».

«Вікі любить Землю» — міжнародний конкурс, що має на меті зібрати фотографії природоохоронних територій України для ілюстрування статей у Вікіпедії. В Україні його проводить громадська організація «Вікімедіа Україна».

— Ми проводимо конкурс «Вікі любить Землю» в Україні щорічно з 2013 року для того, щоб створити якомога ширшу базу вільних фотографій пам’яток природи України. Минулого року конкурс в Україні не відбувся через повномасштабне російське вторгнення, однак цього року нам вдалося його відновити із безпековими обмеженнями: приймалися лише світлини, зроблені не пізніше 23 лютого 2022 року. За десять років конкурсу ми зібрали близько 120 тисяч фотографій від понад 2,5 тисяч учасників та учасниць. Утім, залишається багато роботи: понад 3,5 тисяч об’єктів природно-заповідного фонду України — близько 40% усіх — ще не проілюстровані у Вікіпедії, — прокоментував Антон Процюк, координатор програм ГО «Вікімедіа Україна».

Протягом липня всі охочі могли подавати фото власного авторства та змагатися за перемогу. На міжнародній арені Україна посіла третє місце серед 53 країн та територій за кількістю завантажених світлин: 121 учасник та учасниця завантажили 4633 фотографій заповідних обʼєктів України.

«Вікімедіа Україна» є єдиним регіональним відділенням «Фонду Вікімедіа» в Україні. Вона займається популяризацією вікіпроєктів «Фонду Вікімедіа», найвідомішим серед яких є Вікіпедія; залученням до Вікіпедії нових знань і користувачів, а також розвитком вікіспільноти в Україні.

Нагадаємо, 31 серпня у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття меморіальної виставки фоторобіт Дениса Кривого. Експозиція має назву «Краса Бузького Гарду», адже саме цій локації фотохудожник присвятив найбільшу частину свого життя.

Денис Кривий загинув на фронті під Бахмутом навесні 2023 року, намагаючись врятувати поранених побратимів. Денис служив у Силах спеціальних операцій, пішов добровольцем.

Світлини Дениса Кривого публікувалися в National Geographic, він тримав блакитну стрічку FIAP. Він займався пейзажним та репортажним фото, опанував анімалістику, аерофотографією. Зараз його кадри прикрашають путівники національного природного парку «Бузький гард».