У Миколаєві у вівторок, 21 листопада, пройшло вручення медалей за оборону міста в перші дні повномасштабної війни військовим та членам їх родин.

Відзнаками було нагороджено 15 військових, три з них отримали їх посмертно, повідомляє кореспондент «НикВести».

Захід розпочався хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих воїнів. Церемонію нагородження розпочав міський голова Олександр Сєнкевич, зазначивши, що нагорода має два рівні: перший — для військовослужбовців, особисто залучених до оборони, та другий — для цивільних, які теж внесли свій внесок у захист міста.

Наразі вручити медалі усім оборонцям міста немає можливості через безпекову ситуацію, саме тому нагороджують оборонців поступово.

— Звичайно, людей, які можуть претендувати на цю нагороду — велика кількість. Але ми не можемо їх усіх збирати. Це нагороди від Миколаєва та миколаївців за те, що ви захистили місто та людей. Невідомо, яку роль зіграло захист в тому, що місто не було окуповане, як Херсон. Люди обʼєднались, в першу чергу, це військовослужбовці, які стали на оборону Миколаєва і не дали російським окупантам зайти в місто. Я хочу вам усім подякувати, подякувати родинам тих, хто віддав за це найцінніше — своє життя. Насправді ці слова стали для нас вже дуже звичними останнім часом, але за цими словами є велике горе людей, сімей, батьків та дітей. Майбутнє покоління має бути вдячним і памʼятати про цей подвиг, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що у вересні відбулась презентація медалі «За оборону Миколаєва». Цією відзнакою нагороджуватимуть захисників, які приймали участь в обороні міста з перших днів повномасштабного вторгнення. У розробці ескізу нагороди взяли участь 7 миколаївських художників, скульпторів та геральдистів. Серед усіх пропозицій було обрано ескіз скульптора Ярослава Ряснянського.

Першим урочисту нагороду отримав генерал Дмитро Марченко, який очолював оборонні дії та координував дії захисників у найважчі моменти боїв.