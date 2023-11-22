У Миколаєві виконком затвердив зміни в організацію дорожнього руху у Заводському районі.

Відповідне рішення ухвалили члени виконкому.

У документі вказано, що ділянка Варварівського спуску, від перехрестя з вулицею Нікольської до перехрестя по Бузькому бульвару невдовзі стане пішохідною.

Крім того, на перетині Варварівського спуску з Бузьким бульваром буде влаштовано саморегульоване перехрестя з рухом по кільцю.

Однак уточняється, що дане рішення вводиться в дію з моменту фактичної реалізації проєкту. Спочатку Департаменту ЖКГ має розробити схему організації дорожнього руху та погодити її в управлінні патрульної поліції в Миколаївській області.

Нагадаємо, що у Миколаєві впроваджуватимуть схему руху під назвою «турбо-кільце» або «турбо-карусель» на розв'язках з круговим рухом.

У Департаменті ЖКГ зазначили, що схема «турбо-кільце» у Миколаєві покликана пришвидшити пересування автомобілів на розв’язках з круговим рухом та зменшити кількість ДТП через недостатню регламентованість правил дорожнього руху під час пересування кільцем.