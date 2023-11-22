Відкриття Офісу відновлення та розвитку у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що для відновлення пошкоджених війною українських міст, зокрема, Миколаєва не достатньо проводити масштабні конференції, а треба приділяти увагу конкретним діям.

Про це він сказав в інтервʼю «Економічній правді».

Королівство Данія є одним з найголовніших партнерів Миколаєва в питанні відновлення, забезпечуючи місто фінансовою та гуманітарною допомогою.

Олє Егберг Міккельсен згадує, що 2022 рік для Миколаєва був надскладним — місто системно піддавалось обстрілу з боку російських окупантів, які зруйнували ряд соціальних та інфраструктурних об'єктів.

Наразі країна перейшла до етапу зосередження на відновленні низки з них, а також на базових речах. За словами посла, відбудова не потребує численних розмов та концеренцій, відновлення потребує дій, як з боку влади, так і партнерів.

— Зараз проводиться так багато конференцій про відбудову та відновлення, але недостатньо уваги приділяється конкретним речам. Я не люблю конференції. Нам потрібно діяти. Не можна чекати на мир і великий план відбудови. Треба починати вже зараз, — сказав Олє Егберг Міккельсен.

Він зазначив, що Данія робить все можливе для того, щоб містяни могли повернутись до нормального життя, адже миколаївці — «горді люди, які потребують скорішого відновлення своїх підприємств».

— До війни мало данців чули про Миколаїв. Тепер вони знають принаймні два міста: Київ і Миколаїв. Ми робимо все можливе, щоб допомогти миколаївцям повернутися до нормального життя, незважаючи на те, що до лінії фронту 70 кілометрів. Місцеві мешканці не хочуть отримувати допомогу та благодійність. Вони хочуть самі подбати про себе. Це горді люди. Вони хочуть якнайшвидше відновити роботу своїх підприємств, і ми багато уваги приділяємо тому, щоб зробити це можливим. Ми надаємо кредити і гарантії. Багато кредиторів кажуть: «Ні, ми не хочемо кредитувати, тому що занадто близько до лінії фронту. Якщо обстріляють завод, то ми втратимо гроші». Ми відповідаємо, що це ризик, який ми готові взяти на себе, і вже досягли певних успіхів. Ми допомогли одному із заводів з переробки томатів повернутися до роботи, щоб люди почали працювати, платити податки, повертати сім'ї. Таким чином ми зможемо підтримати соціальний та економічний розвиток міста, незважаючи на близькість до лінії фронту, — заявив він.

Нагадаємо, з лютого 2022 року по жовтень 2023 року Данія взяла на себе велику відповідальність щодо відновлення інфраструктури в Миколаєві та області. Згідно зі звітом Міністерства закордонних справ Данії, загальна сума виділених коштів склала 75,5 мільйонів євро.

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