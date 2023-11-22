В Авдіївці без світла, тепла, води та зв’язку залишаються понад 1 300 мешканців.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

«В Авдіївці без світла, тепла, води та зв’язку залишаються понад 1 300 мешканців. Нищівні обстріли й наближення морозів не залишають людям шансу на виживання. Поліцейський відділ зруйновано, він не функціонує, але в місті постійно несуть службу два наряди поліції — це «білі янголи» та слідчо-оперативна група», — йдеться в повідомленні.

Крім того, у пошкодженій обстрілами будівлі лікарні продовжують працювати близько 16 осіб — два лікарі та медперсонал.

«Ліки першої необхідності є, але надавати допомогу в критичних станах можливості немає. «Білі янголи» привозять сюди їжу, побутовий газ, необхідні речі, а також доставляють поранених», — повідомили у поліції.

Гуманітарний пункт теж пережив кілька влучень. Тому задля безпеки людей Пункт незламності силами військової адміністрації Авдіївки буде передислоковано. Куди саме — громадянам повідомлять додатково.

Як повідомлялось раніше, російські окупаційні війська готуються до ще більшої атаки на Авдіївку.