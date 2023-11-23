Лікарі витягнули уламок міни з серця 4-річної дівчинки, яка потрапила під російський удар.
Про це повідомив Інститут серця МОЗ.
Дитина постраждала під час мінометного обстрілу в Херсоні.
Уламок видалили за допомогою неодимового магніту. Кардіохірург Борис Тодуров та директор Інституту зазначив, що стан дівчинки стабільний.
Нагадаємо, на початку року медики врятували підлітка з Бахмута, в якого уламок снаряда застряг біля серця.
Лікарі витягнули уламок міни з серця 4-річної дівчинки, яка потрапила під російський удар.
Про це повідомив Інститут серця МОЗ.
Дитина постраждала під час мінометного обстрілу в Херсоні.
Уламок видалили за допомогою неодимового магніту. Кардіохірург Борис Тодуров та директор Інституту зазначив, що стан дівчинки стабільний.
Нагадаємо, на початку року медики врятували підлітка з Бахмута, в якого уламок снаряда застряг біля серця.