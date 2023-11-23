Видання «Українська правда» представила рейтинг 100 відомих українських діячів, які своєю діяльністю наближають перемогу країни у війні з РФ. Серед тих, хто потрапив до рейтингу, чотири представники Миколаївської області.

Рейтинг УП складається з шести категорій.

«Наша команда щиро вважає, що люди, які змогли взяти на себе відповідальність, які робили більше, ніж навіть вони самі від себе очікували, допомагають нашій країні вистояти в найважливішій історичній битві за право бути», — йдеться в повідомлені.

Серед тих, хто потрапив до рейтингу, чотири представники Миколаївської області:

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім

УП зазначає, що він вміє створювати динамічні команди, діяти нестандартно, швидко реагує на зміну обставин та орієнтований передовсім на результат. Це стало запорукою не лише його популярності, а й швидкості ухвалення рішень на початку повномасштабного вторгнення.

«Це дуже сміливий, відважний чоловік, який не боявся в перші дні зі зброєю робити вилазки зі своїми людьми. Він мотивував інших власним прикладом, а це викликає щиру повагу. Я вважаю, що більше таких людей, як Кім, у команді влади – це запорука стійкості нашої країни. Він — щирий патріот своєї держави і доводить це вчинками», — йдеться в рейтенгу.

Народний депутат та полковник СБУ Роман Костенко

«За кілька днів (після початку повномасштабного вторгенння — прим.), не вагаючись, Роман був на рідній Миколаївщині й повністю включився в оборону регіону. Підірвані мости, дороги, засідки, перші російські полонені в Миколаєві, координація взаємодії — Костенко одразу зайняв свою нішу і був в ній максимально сконцентрований», — написала УП.

Також відзначили його комбінацію виробництва дронів із навчанням пілотів та груп забезпечення, а також те, як відповідально Роман Костенко керує підрозділом, «дає свої плоди — понад 300 одиниць спаленої ворожої техніки».

Власник та генеральний директор агрохолдингу «Нібулон» Андрій Вадатурський

«Він не прихильник мікроменеджменту, зосередився на ключових проблемах, підсилив команду високопрофесійними кадрами, і це дає результат. У нього попереду ще багато викликів, але Вадатурський-молодший демонструє, що він вміє тримати удар», — йдеться в повідомленні.

Фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан

«Вона феноменальна спортсменка, враховуючи те, скільки років тримається в топі найкращих спортсменів світу в цьому виді спорту. Я надихаюся і поважаю її. А ще хочу підкреслити один факт: ми всі її бачимо на фехтувальній доріжці войовничою та такою шаленою, хоча в особистих комунікаціях вона спокійна та дещо соромʼязлива. Контраст, який дивує», — зазначили в рейтингу.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім потрапив до топ-3 рейтингу довіри серед політиків, посадовців, громадських діячів і журналістів за результатами опитування Центру Разумкова.