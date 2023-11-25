Україна отримає військові кораблі, які супроводжуватимуть судна у «зерновому коридорі».

Про це заявив президент України під час пресконференції на міжнародному саміті «Grain from Ukraine».

— Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього, — заявив Володимир Зеленський.

За його словами, ці кораблі допоможуть забезпечити безпеку суден, які користуються «зерновим коридором» у Чорному морі.

Також президент заявив, що Одеський регіон буде захищений додатковими системами ППО, про які вже домовилися із партнерами.

— Дуже конкретні комплекси, дуже конкретний запит вже направлений партнерами, і можу сказати, що він уже погоджений. Скоро цей регіон буде захищений дуже потужним ППО. Нам важливі не лише кораблі, а й люди, які там живуть, — додав президент.

Нагадаємо, на початку жовтня десять суден, попри погрози Росії, без інцидентів звершили рейси до основних українських портів на Чорному морі.

Як відомо, в акваторіях морських портів «Миколаїв» та «Ольвія» внаслідок російського вторгнення в Україну залишились заблокованими 29 вантажних торговельних суден, з яких немає жодного під прапором Турецької республіки, проте 6 з них мають турецьких судновласників, а 1— турецьку керуючу компанію.

Пізніше Віталій Кім розповів, що ці судна готуються до виходу з місць перебування.