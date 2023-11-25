У Миколаєві триває демонтаж зруйнованих росіянами будинків на Заводській, 35.

На місці робіт побував кореспондент «НикВести».

Удар по території житлового сектору стався в квітні 2022 року. Через атаку та потужність вибухової хвилі було пошкоджено три будинки навколо: за адресами 35/1, 35/3, 35/5.

Роботи зі знесення проводить компанія «Промградстрой» з Дніпра. Компанія спеціалізувалася раніше лише на будівництві, сьогодні їм доводиться демонтувати зруйновані будинки у різних містах Україні, каже директор «Промградстрой» Олександр Ягольник.

«8 листопада ми почали працювати на обʼєкті, плануємо завершити до нового року. Працюємо тут без вихідних. Робота важка, погода не дає легко працювати, все мокро, дуже брудно. Працівники паралельно демонтують будівлю 35/5. На даний момент проводять демонтаж даху», — сказав Олександр Ягольник.

Демонтажні роботи будівельники проводять тут щодня, а утворені відходи руйнації везуть на міський полігон.

Інколи за роботами спостерігають колишні жителі дому. Директор каже, що люди можуть довго стояти і плакати, дивлячись на те, як зносять їх житло.

«Багато хто плаче. Ось тільки сьогодні приходила жінка. Вона також плакала. Казала, що 35 років прожила тут», — розповідає чоловік.

Раніше «НикВести» показали репортаж, як жителі Заводська, 35 забирають звідти останні речі, а в самих будівлях не живе вже ніхто, крім безпритульних.

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