Депутат Миколаївської міської ради Сергій Кантор заявив, що містяни ігнорують сигнали повітряної тривоги, в тому числі, перебуваючи на Соборній площі. Він запропонував мерії включати запис з проханням звільнити площу під час сирени.

Про це йшла мова у вівторок, 28 листопада, під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Депутат Сергій Кантор наголосив, що під час таких тривог люди здебільшого не приділяють належної уваги сповіщенням, що може призвести до небезпеки. Депутат закликав правоохоронні органи врахувати цю проблему та при необхідності закликати людей звільняти центр міста та переходити в укриття під час тривог.

— Я часто буваю на Соборній площі і помітив, що коли лунають повітряні тривоги, то люди там не звертають увагу на сповіщення. Я прошу органи правопорядку звернути на це увагу. Коли тривога лунає в місті, то площу треба звільняти від людей, тому що вони під час тривоги безтурботно до цього відносяться, не дай боже, може бути біда. У нас є вахта в міськраді, тому, якщо є сигнал повітряної тривоги, ми можемо включати запис з проханням звільнити площу. Вважаю, що коли звучить тривога, то в містах скупчення людей треба відпрацьовувати це питання, – заявив Сергій Кантор.

У відповідь на це звернення, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що багато місцевих мешканців вже звикли до відсутності загроз та необхідності укриття.

— Насправді в нас люди розслабились, нас давно не бомбардували, люди вже звикли. І взагалі це людська природа звикати до всього, і навіть поганого. Звичайно, ми, як міська влада, та поліція не може їх заставляти це роботи, а лише інформувати. Але прошу поліцейських, щоб вони також, якщо знаходяться в місцях, де є скупчення людей, повідомляли, що їм краще пройти до укриттів, – наголосив міський голова.

Нагадаємо, Миколаївській міський голова Олександр Сєнкевич звернувся до містян з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.