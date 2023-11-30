Від січня Австралія заборонить імпорт одноразових електронних сигарет у межах боротьби з нікотиновою залежністю серед неповнолітніх.

Про це пише Укрінформ.

Зазначається, що таке рішення ухвалено на тлі закликів до повної відмови від «рекреаційного вейпінгу». Він позиціонується як спосіб кинути курити, але міністр охорони здоров’я Австралії вважає, що це явище створило нове покоління залежних від нікотину.

Окрім того, набудуть чинності закони, що заборонятимуть виробництво і рекламу одноразових електронних сигарет.

З 2021 року в Австралії заборонено продаж електронних сигарет без рецепта лікаря, проте частка населення, залежного від нікотину, продовжує стрімко зростати.

Дослідження, проведене Сіднейським університетом на початку цього року, засвідчило, що понад чверть підлітків віком 14-17 років курили електронні сигарети. Водночас, за даними благодійної організації Cancer Council, дев’ятьом із десяти підлітків тієї ж вікової групи було легко отримати доступ до вейпів.

Нагадаємо, Нова Зеландія першою у світі заборонила куріння для наступного покоління.