В Україні сформували реєстр засуджених за злочини стосовно дітей на сексуальному ґрунті, який має стати запобіжником від контакту зі злочинцями. Доступ матимуть школи й садочки.

Про це пише Офіс генпрокурора.

Наразі в реєстр внесли інформацію про всіх кривдників дітей — їх 600, втім туди увійшли також і ті, чия судимість за такі злочини знята або погашена.

У електронній базі даних є дані щодо прізвища, імені, імені по батькові засудженого, дати народження, місця проживання чи перебування, злочину, за який його засудили, дані про кримінальне покарання, фактично відбуте покарання та порушення правил адміністративного нагляду.

Доступ до реєстру матимуть, зокрема, директори шкіл і садочків, керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування. Це дозволить їм убезпечити дітей від контакту зі злочинцями.

Нагадаємо, в дитячому таборі в Анапі чотири дитини з тимчасово окупованих територій Донецької області стали жертвами педофіла, який скористався їхнім безправним статусом на віддаленій землі.