Миколаївські медики онкологічного диспансеру прооперували жительку Херсона, яка була поранена внаслідок військових дій. Жінка потрапила до лікарні з діагнозом вогнепальне осколкове проникаюче поранення грудної клітини.

Про це повідомили в пресслужбі медичного закладу.

Медики зазначили, що за час війни лікарям вузькоспеціалізованих закладів довелось змінити підхід від планової хірургічної допомоги до хірургічного лікування травмованих, зокрема із мінно-вибуховими травмами, вогнепально-осколковими пораненнями.

Операцію провели торакальні хірурги Вадим Зовтун та Максим Курчук, які видалили уламок з нижньої долі правої легені і з 4 ребра постраждалої.

«КТ ознаки осколкового сліпого проникаючого поранення грудної клітини справа з наявністю сторонніх літ (уламки) в паренхімі правої легені вказаної локалізації. Правобічний гемопневмоторакс. Забій паренхіми правої легені. Перелом 3-го, 4-го ребер справа, травматичне ураження м'яких тканин грудної клітини справа», — пояснили в онкодиспансері.

Наразі пацієнтка переведена у стаціонарне відділення хірургічного профілю для подальшої реабілітації.

Нагадаємо, лікарі врятували життя 4-річної дитини з Херсону, діставши з її серця уламок російської міни.