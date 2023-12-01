Росія визнала ЛГБТ «міжнародною екстремістською організацією», яку необхідно заборонити. Відтепер в РФ можуть увʼязнити та відправити в колонію на 10 років за участь у роботі та фінансуванні ЛГБТ-організацій, за надання їм послуг і навіть за поширення інформації про ЛГБТ-рух, зокрема й у соцмережах.

За повідомленнями російських медіа, засідання Верховного суду РФ у цій справі проходило в закритому режимі — журналістів не допустили.

Російський Мінʼюст виявив у діяльності ЛГБТ-руху «різні ознаки і прояви екстремістської спрямованості, зокрема збудження соціальної та релігійної ворожнечі».

При цьому заступник міністра юстиції Росії Андрій Логінов заявив, що в Росії ЛГБТ-людей «не переслідують, якщо вони не «пропагують» свій спосіб життя, який суперечить «традиційним цінностям».

Зважаючи на те, що «міжнародної екстремістської організації ЛГБТ» насправді не існує, Росія може притягнути до відповідальності за будь-що, адже тепер публічний ЛГБТ-активізм та відкрита орієнтація можуть кваліфікуватися як участь у діяльності екстремістської організації.

Нагадаємо, в 2022 році в українців підвищилося нейтральне та позитивне сприйняття представників ЛГБТ-спільноти.