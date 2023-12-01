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Міністерство освіти і науки України підписало меморандум про взаєморозуміння з Житомирською міською радою та представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні щодо створення нових стандартів для укриттів.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

«Його мета — створення проєктно-технічної документації та дизайн-проєктів для укриттів у закладах освіти, які будуть використовуватися для побудови нових укриттів у школах і дитячих садочках в Україні», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі проєкти укриттів враховуватимуть потреби дітей задля психологічного та фізіологічного комфорту й відповідатимуть новим державним будівельним нормам.

У МОН поінформували, що розроблена проєктна документація буде в загальному доступі для всіх українців і завантажена в додаток «Дія». Це дозволить всім громадам зекономити кошти та суттєво скоротити терміни для початку будівництва укриттів.

«У межах підписаного меморандуму буде розроблено проєктно-кошторисну документацію для садочків на 100, 150, 200 і 250 осіб проєктної потужності та для шкіл на 200, 300, 500, 700 осіб», — зазначається у повідомленні.

За даними МОН, уже у 2024 році перші укриття за новими стандартами облаштує Житомирська міська рада в закладах освіти міста. Надалі на базі цих стандартних проєктів міністерство сприятиме облаштуванню укриттів у всій країні.

Нагадаємо, що в освітніх закладах Миколаєва продовжують облаштовувати укриття для школярів на період старту офлайн-навчання. 25 жовтня у Миколаєві показали два нових відремонтованих укриття в одному з ліцеїв Корабельного району.

Раніше журналістам показали стан та готовність двох таких укриттів в ліцеї та гімназії Миколаєва.

Крім того, у житлових будинках Миколаєва до кінця року обіцяють відремонтувати 23 укриття. Наразі фахівці виконують роботи у двох об’єктах на проспекті Центральному.

Як відомо, Миколаївська область стала однією з шести областей України, де найгірший стан укриттів. За словами Віталія Кіма, найбільший відсоток занедбаних сховищ саме в обласному центрі.

Нагадаємо, що в Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.