Державна екологічна інспекція просить КП «Миколаївські парки» повернути шар родючого грунту, який зняли для встановлення спортмайданчику на Флотському бульварі.

Про це повідомили у екоінспекції.

Нагадаємо, що КП «Миколаївські парки» розпочало будівництво спортивного майданчику на набережній міста. У Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу заявили, що КП не має відповідних дозвільних документів на будівельні роботи. Також було виявлено факт зняття родючого шару ґрунту.

«Відсутність ґрунту, у тому числі навколо стовбурів дерев, негативно впливає на нормальний розвиток кореневої системи та життєдіяльність зелених насаджень. Згідно Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, на асфальтованих вулицях та вулицях з іншим покриттям розмір оброблювальної пристовбурної лунки повинен бути не менше 2 х 2 метри, а у районах із старою забудовою —1,5 х 1,5 метри», — додали в екологічній інспекції.

У зв’язку з цим інспекція звернулась до керівництва з метою дотримання вимог законодавства про охорону, використання та відтворення зелених насаджень повернути шар ґрунту. До 11 грудня «Миколаївські парки» мають надати відповідь екоінспекції.

Нагадаємо, що поліція відкрила кримінальне провадження на КП «Миколаївські парки» за самовільне будівництво на Флотському бульварі. Всю техніку буде вилучено та евакуйовано на штрафмайданчик.