Шторм, який накрив Кримський півострів наприкінці листопада, серйозно пошкодив баржі, з яких складається оборонна лінія Кримського мосту.

Супутникові знімки опублікував OSINT-аналітик MT_Anderson у соцмережі Х.

Баржі до шторму

Зображення показують, що три баржі з семи повністю пішли під воду, ще одна — занурилася частково.

Ще дві баржі змило та віднесло водою. Одна залишається на плаву, однак ні до чого не прив’язана.

Баржі після шторму

Нагадаємо, на початку вересня британська розвідка повідомила, що Росія створила підводний бар’єр для стримування атак морських дронів на Кримський міст.

17 липня відбулася атака українського безпілотника «Морський малюк». Видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк» (Sea Baby) для атаки на Керченський міст.

У ГУР зазначили, що удари по Керченському мосту вкотре погіршили ситуацію для угруповання військ противника на півдні України та викликали «істеричну» реакцію воєнно-політичного керівництва РФ.

Після цього окупанти посилили охорону мосту через Керченську протоку. Також у зв’язку з пошкодженнями рух через міст уповільнено.

За даними розвідки, у Кремлі вимагали будь-що убезпечити об’єкт, який є критично важливим для воєнної логістики російської окупаційної армії.

Тим часом начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що українські сили продовжать заходи зі знищення російських окупантів в Криму.