Норвезька рада у справах біженців (NRC) планує у 2024 році відремонтувати ще 200 житлових будинків у Миколаївській області, які були пошкоджені за час повномасштабної війни.

Про це йдеться у статті «НикВести» «На Миколаївщині працює Норвезька рада у справах біженців: чим вона може бути корисною жителям області».

Наразі NRC вже відновлює в області 200 будинків, які потребують легкого та середнього ремонту. Виконати усі роботи планують до кінця 2023 року. Водночас, уточнили там, капітальним відновленням будинків організація не займається.

Перед відновленням Норвезька рада у справах біженців проводить експертну оцінку пошкоджень житла та його юридичну експертизу відповідно до інформації, наданої кластером з укриття, повідомили там: «Ми самі не обираємо людей. Ми тісно працюємо з кластером з відбудови житла, а вони тісно співпрацюють з місцевою владою. Люди подають свої заявки про пошкоджене житло і вже тоді сам кластер складає перелік таких адрес. Далі різні організації, й ми зокрема, їдемо і вже самостійно проводимо оцінку».

Там також додали, що відновлення житла — один з найпопулярніших запитів серед жителів Миколаївщини, тому у 2024 році організація планує відремонтувати ще 200 будинків. Які саме – визначатимуть вже наступного року. Рада зараз також розглядає можливість їх відновлення й на території Миколаєва.

«У нас є два варіанти: або ваучери на будівельні матеріали, якщо люди можуть самостійно виконати роботи, або наші контрагенти, які прийдуть і робитимуть повністю усі роботи», — додали в NRC.

Раніше повідомлялося, що Норвезька рада у справах біженців покращить 35 бомбосховищ у Миколаєві.