Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) повідомило, що поблизу Землі у неділю, 3 грудня, пролетить астероїд 1998 WB2.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL), передає Укрінформ.

За даними NASA, довжина небесного об’єкта — 143 метра.

Відстань від нього до Землі становитиме 4,2 мільйона кілометрів. Швидкість руху астероїда — 51 120 км/год.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче, ніж 7,4 мільйона кілометрів, а його розмір перевищує 150 метрів, у NASA вважають його «потенційно небезпечним об’єктом».

Зазначається, що саме цей астероїд 1998 WB2 не підпадає під два параметри одночасно.

Нагадаємо, космічний телескоп Європейського космічного агентства (ESA) Gaia виявив 500 тисяч нових зірок та понад 156 тисяч астероїдів. Крім того, він знайшов близько 400 гравітаційних лінз — скупчення космічних тіл, що створюють гравітаційне поле.