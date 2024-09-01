Росія вдарила по зерновій інфраструктурі Одещини, серпень 2023 року, фото: голова ОВА Олег Кіпер

У ніч на 1 вересня російські військові обстріляли з артилерії та ударними дронами Куцурубську та Галицинівську громади Миколаївської області.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зокрема о 00:31 ворог обстріляв з артилерії Куцурубську громаду. Постраждалих немає

Водночас ворог спрямував «Шахед» по Галицинівській громаді. Внаслідок чого у селі Лимани виникла пожежа складського приміщення для зберігання зерна, яка була ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.

У ніч на 1 вересня сили протиповітряної оборони також вели бойову роботу, одна її деталі Віталій Кім пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо, впродовж 30 серпня російські війська здійснювали атаки на Миколаївщину за допомогою FPV-дронів і артилерії.