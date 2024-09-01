На Херсонщині зібрали вже майже 18 тисяч тонн кавунів

Кавуни у Херсонській області, фото: Getty Images

Станом на кінець серпня у Херсонській області зібрали майже 18 тисяч тонн кавунів.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону «Єдині новини».

— Засіяли 153 тисячі гектарів херсонських земель – це втричі більше, ніж минулого року. Переважно вирощують зернові, зернобобові, технічні культури. Наразі збір урожаю ще триває. Звичайно, на жаль, під обстрілами багато полів згоріли. Але наші сільгоспвиробники зібрали вже понад 190 тисяч зернових і 18 тисяч тонн кавунів, – сказав Олександр Прокудін.

Водночас в регіоні зібрали 1,3 тисячі тонн динь, 23 тисячі тонн ріпаку, 11 тисяч тонн картоплі, 6 тисяч тонн овочів, додав він.

Нагадаємо, на Миколаївщині урожайність овочів зберігається на рівні минулого року.

Як працює агросектор на Миколаївщині?

На початку березня в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових — пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них — Миколаївська область.

Цьогоріч у посівній кампанії 2024 аграрії Миколаївщини задіяли землі, що були підтоплені внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. Голова Миколаївської ОВА зазначав, що аграрії Миколаївської області стали вирощувати більше технічних культур через заблоковані порти та проблему з логістикою.

Зазначимо, що сільгоспвиробники Миколаївської області, які зазнавали збитків після затоплення внаслідок підриву на Каховській ГЕС, отримали від держави компенсації у розмірі 1,5 мільярди гривень.

Крім того, Продовольча сільськогосподарська організація ООН (FAO) відібрала 29 сільгоспвиробників з Вознесенського району Миколаївщини, які отримають модульні зерносховища для зберігання своєї продукції.

У 2023 році виробництво сільськогосподарської продукції на Миколаївщині, у порівнянні з 2022, збільшилося на 24%.

Впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Загалом збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.