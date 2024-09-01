Одесити майже рік судилися з владою міста щодо того, хто відновлюватиме їх історичний будинок

Національна пам'ятка архітектури – прибутковий будинок Магнера у центрі Одеси, фото: УСІ

Мешканці національної пам'ятки архітектури — колишнього прибуткового будинку Магнера, що розташований у центрі Одеси, виграли суд з міською радою.

Відповідне рішення ухвалив П'ятий апеляційний адміністративний суд, підтвердивши правоту першої інстанції, пише «Думська».

Суд визнав незаконним і скасував рішення виконавчого комітету міської ради, яким у листопаді 2023 року визнали історичний будинок аварійним і рекомендували мешканцям відремонтувати його власним коштом.

Саме після цього одесити звернулись до суду. Позивачем у цій справі було об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Чайковського-4».

Суди зазначили, що наразі в Україні немає нормативно-правового акта, який визначав би порядок обстеження стану житлових будинків для визнання їх непридатними для проживання. А положення, яким керувався виконком, стосується виключно обстеження будинків державного та громадського житлового фонду.

Водночас суд зазначив, що у разі, якщо власники будинку не в змозі виконати це розпорядження, то саме міська влада має самостійно профінансувати необхідні роботи.

Особняк Магнера побудували 1904 року за проєктом архітектора Леоніда Чернігова. Будівля наразі в поганому стані, але, як стверджують мешканці, коштів на її капітальний ремонт вони не мають.

«Згідно з висновками експертизи, ми насамперед маємо зміцнити фундамент і встановити спеціальні скоби на рівні 3-4 поверхів, щоб зупинити розширення тріщин. Ці роботи погодився профінансувати наш сусід, громадянин США, а ми будемо йому потихеньку віддавати борг. Раніше він був готовий і покрівлю власним коштом відремонтувати, однак отримав в управлінні із захисту пам'яток дуже хитру відповідь. Йому не відмовили, але повідомили, що будинок перебуває у списку будівель, які відремонтують за бюджетні кошти. Мовляв, навіщо вам витрачати власні гроші? У підсумку виявилося, що наш будинок, який до 2021 року справді входив до переліку адрес комплексної програми збереження автентичної забудови та розвитку історичного центру Одеси, 2022 року з нього загадковим чином зник», — каже мешканка будинку Олена Ігнатенко.

Нагадаємо, жителі будинку по вулиці Шнеерсона, 2 в Миколаєві поскаржились на стан будівлі, яка покрилась тріщинами. Вони стверджують, що будинку необхідно укріплення фундаменту та ремонт старих водопровідних та каналізаційних труб.