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СБУ затримала підозрювану у шпигунстві для російського ГРУ: планувала ракетний удар по Миколаєву

СБУ у Миколаєві затримали підозрювану у шпигунстві для РФ. Фото: СБУСБУ у Миколаєві затримали підозрювану у шпигунстві для РФ. Фото: СБУ

СБУ затримала в Миколаєві підозрювану в шпигунстві на користь російського ГРУ. За даними силовиків, вона збирала координати об’єктів для ракетно-дронових ударів по місту, зокрема заводів і виробничих цехів оборонно-промислового комплексу України.

Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

Для обходу ППО підозрювана намагалася дізнатися місця базування зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій ЗСУ. Вона об'їжджала місто на громадському транспорті та фіксувала об’єкти на камеру телефону.

«У разі встановлення локації «потрібного» об’єкта, жінка фіксувала його на камеру телефону, роблячи вигляд, що вона з кимось розмовляє», — йдеться в повідомленні.

Листування підозрюваної з представниками РФ. Фото: СБУЛистування підозрюваної з представниками РФ. Фото: СБУ
Листування підозрюваної з представниками РФ. Фото: СБУЛистування підозрюваної з представниками РФ. Фото: СБУ

Всі зібрані дані передавалися її російському куратору в ГРУ. СБУ вилучили у жінки телефон з доказами співпраці з РФ.

Зараз підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, у серпня у Миколаєві затримали двох російських агентів, які підозрюються у шпигунстві за Силами оборони та ключовими об’єктами критичної інфраструктури за вказівкою ФСБ та воєнної розвідки РФ. Одним із затриманих є місцевий правоохоронець, який ще з 2015 року перебуває на зв’язку з резидентом агентурної групи РФ.

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