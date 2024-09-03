На Миколаївщині 555 фермерів отримають дотації на 24,8 мільйона гривень

Понад 500 фермерів з Миколаївщини отримають 24,8 мільйона гривень державної допомоги для утримання своїх господарств.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Працюємо на останньому диханні. Як війна змушує фермерку з Миколаївщини боротися за кожну корову, щоб не втрати бізнес».

Цього року державні дотації були доступні для власників від 3 до 100 корів, з виплатою 7 тисяч гривень за кожну корову. Однак не всі фермери змогли скористатися цією підтримкою через проблеми з реєстрацією на сайті Державного аграрного реєстру.

Директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Олена Піскун пояснила, що загалом було подано 624 заявки на отримання допомоги. З них 555 фермерів отримають загалом 24,8 мільйона гривень.

Вона зазначила, що основні труднощі виникають у користувачів, які заздалегідь не зареєструвались у системі державного аграрного реєстру, або у літніх фермерів, які не мають досвіду в роботі з інтернет-ресурсами.

— Ми усвідомлюємо, що багатьом літнім людям важко самостійно реєструватися на платформі. Тому рекомендуємо звертатися за допомогою до молодших родичів або сусідів, — сказала Олена Піскун.

За словами Любові Ходаріної, власниці ферми в селі Лоцкине, заявки можна було подати лише впродовж трьох днів, що значно ускладнювало виконання повсякденних обов’язків по господарству.

— Ми думали, що з 1 травня по 30 червня зможемо подати заявку у зручний для нас час, але насправді прийом заяв тривав лише три дні. Лише 19% заявників встигли подати документи вчасно. Нам доводилося цілими днями сидіти за комп’ютером, намагаючись зареєструватися, а ще потрібно було доглядати корів і заготовляти корми, — розповідає вона.

Вона зазначила, що у 2021 році процес отримання дотацій був набагато простішим — досить було подати копії документів фізично. У разі позитивного результату, отримані кошти можна буде використати лише на зазначені потреби, такі як закупівля кормів або оплата електроенергії.

Як працює агросектор на Миколаївщині?

На початку березня в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових — пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них — Миколаївська область. Крім того, у 2024 році на Миколаївщині урожайність овочів зберігається на рівні минулого року.

У серпні 2024 року сільгоспвиробникам було нараховано компенсації на суму 61,6 мільйона гривень за придбану в липні сільськогосподарську техніку та обладнання українського виробництва.

Цьогоріч у посівній кампанії 2024 аграрії Миколаївщини задіяли землі, що були підтоплені внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. Голова Миколаївської ОВА зазначав, що аграрії Миколаївської області стали вирощувати більше технічних культур через заблоковані порти та проблему з логістикою.