Затримано групу паліїв автомобілів ЗСУ у Миколаєві, Одесі та Херсоні. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали групу людей, яких підозрюють у підпалі щонайменше пʼяти автівок військових ЗСУ у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях за вказівками російських спецслужб.

В Нацполіції заявляють, що організатором злочинів є 35-річний колишній в’язень із Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. Під час окупації він був завербований російськими спецслужбами. Від них і отримував вказівки щодо підпалу автомобілів ЗСУ, мав фільмувати злочини на відео, а ці кадри ворог потім використовує для проведення медійних інформаційно-психологічних операцій (ІПСО).

Затримано групу паліїв автомобілів ЗСУ у Миколаєві, Одесі та Херсоні, фото СБУ Затримано групу паліїв автомобілів ЗСУ у Миколаєві, Одесі та Херсоні, фото СБУ Затримано групу паліїв автомобілів ЗСУ у Миколаєві, Одесі та Херсоні, фото СБУ

Зазначається, що основною ціллю ворога були транспортні засоби, залучені до виконання бойових завдань, службові авто військовослужбовців Збройних сил та представників інших складових Сил оборони України південного регіону.

Як повідомили в Офісі Генерального Прокурора, організатор угруповання залучив до діяльності свою співмешканку, а також двох своїх знайомих, 25-річного херсонця й 30-річного жителя Запоріжжя. Усі вони раніше судимі та мали кримінальні зв’язки з організатором. За кожне виконане «завдання» вони отримували гроші.

До злочинів готувалися ретельно та вчиняли їх вночі. Спочатку розвідували локації потенційних цілей, а потім вчиняли підпали та фіксували їх на мінівідеокамеру, повідомляє у Служба безпеки України.

Під час обшуків у них знайшли засоби підпалу, мобільні телефони, сім-картки, флеш-накопичувачі, відеореєстратори, а також зброю та боєприпаси.

Наразі підозрювані знаходяться під вартою. Їм інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групи осіб.

Нагадаємо, правоохоронці викрили групу, яку підозрюють у підпалах службових автомобілів Сил оборони на заході України. У Хмельницькій області затримали лідера банди, якого підозрюють у роботі на розвідку країни-агресора.