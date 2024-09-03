Пошкоджена багатоповерхівка після чергового обстрілу росіянами Миколаєва, архівне фото «НикВести»

Станом на серпень цього року, миколаївці подали 3 тисячі 304 заявки на компенсацію по пошкодженому майну за програмою «єВідновлення».

Як повідомили у Миколаївській міській раді, комісія погодила 1767 заявок на загальну суму 92 мільйони 798 тисяч 860,57 гривні. З яких виплатили 1682 співвласникам на суму 87 008 865,79 гривні.

Що стосується зруйнованого майна, то до комісії надійшло 290 заяв про призначення компенсації за знищені об’єкти. У цьому випадку комісія вже прийняла рішення по 234 випадкам:

по 139 заявах прийнято рішення про призначення компенсації;

по 104 заявам прийнято рішення про відмову в призначенні компенсації.

Зазначається, що комісія вже сформувала 138 житлових сертифікатів і одну грошову компенсацію для фінансування будівництва садибного будинку, садового або дачного будинку на суму 343 тисячі 557,50 гривень.

Власникам 111 квартир призначена компенсація на суму 120 мільйонів 162 тисячі 403,40 гривень.

Власникам 14 приватних будинків призначено компенсацію на суму 26 мільйонів 569 тисяч 311,6 гривень.

За необхідною інформацією щодо програми можна звертатися за телефоном: 53-74-48.

Як працює «єВідновлення» на Миколаївщині

Від 10 травня в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення».

Миколаївська область увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення».

Так, протягом року жителям Миколаївської області, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії, виплатили 140 мільйонів гривень в рамках програми.

Як відомо, з 1 січня 2024 року українці, які зробили ремонт пошкодженого житла внаслідок російської агресії за власний кошт, можуть також претендувати на виплату компенсації.

У вересні 2023 року миколаївець, засуджений за колабораціонізм, подав заявку на компенсацію пошкодженого російським обстрілом майна за програмою «єВідновлення». Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зауважив, що колаборант не отримає грошей від держави.

Раніше Миколаївщина увійшла у п'ятірку областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновлення» подали найбільше. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

Наразі в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення».

А в січні цього року перший житель Миколаєва придбав квартиру за житловим сертифікатом «єВідновлення».

Раніше повідомлялося, що за програмою «єВідновлення» жителям Миколаївщини виплатили вже 330 мільйонів гривень компенсацій за пошкоджене майно.