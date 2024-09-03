Зона відпочинку біля Тилігульського лиману. Фото з Facebook

У Коблівській громаді створили перспективний план розвитку до 2027 року, де прописали можливості для відродження туристичної галузі у регіоні.

Документ затвердили на засіданні виконавчого комітеті Коблівської сільради.

Вказується, що у курортній зоні громади вздовж узбережжя Чорного моря розміщено 241 заклад відпочинку: готелі, пансіонати, бази відпочинку, дитячі табори.

У громаді визначили, в якому напрямку необхідно розвивати туризм. Зазначають, що зараз є всі передумови для розвитку «зеленого» туризму та туристичних вело та піших маршрутів. Також у громаді хочуть розвивати спортивну риболовлю.

«У громаді для розвитку цього напряму є наявний вагомий водний фонд загальною площею водного дзеркала 5333,27 га, з них: озеро Солонець-Тузли — 800 га, водосховище Тузли — 260,66 га, 7 ставків — 59,61 гектарів, лимани — 4213 гектарів, 7 струмків загальною довжиною в межах громади 62,5 кілометри», — йдеться у документі.

Також в громаді планують розвивати кайтинговий спорт. У 2023 році на території села Українка біля Тилігульського лиману розташувалася школа кайтсерфінгу, де готують досвідчених спортсменів і всіх охочих новачків.

Крім того, в регіоні є озера Солонець-Тузли із запасами лікувальних грязей. Там хочуть створити реабілітаційний центр.

«В результаті численних аналізів, проведених Українським науково-дослідним інститутом дитячої курортології та фізіотерапії, було встановлено, що Солонець-Тузли (бруд та сіль, що знаходяться в ньому), має лікувальні властивості. Водойму включено до заповідної зони», — йдеться у плані розвитку.

Реабілітаційний центр планують облаштувати на базі двоповерхової будівлі Лугівської школи.

«Для цього до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Коблівської громади внесено завдання «Розробка та облаштування туристичної атракції «На солі» на території природнозаповідного парку НПП «Білобережжя Святослава» озеро Солонець-Тузли», — говорять у сільській раді.

Всі плани громада планують реалізувати до 2027 року.

В Коблевому нагадали, що заплановано розробку мобільного додатку «Курорти Коблеве» з доступом до інформації про послуги, локації та події у регіоні. Його планують запускати після завершення війни.

Про те, як під час війни живе Коблівська громада та які має плани на відновлення читайте у матеріалі «МикВісті».