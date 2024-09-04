У Миколаївській області затримали трьох мешканців Баштанського району, яких підозрюють у продажі наркотиків в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років вʼязниці.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, 40-річний чоловік розробив схему з реалізації небезпечних психотропних речовин — PVP, до якої залучив свого 20-річного родича та його 20-річну співмешканку.

Зазначається, що спільники закупляли наркотики та загортали їх у поліетиленові пакети для продажу у роздріб. Замовлення від «клієнтів» приймали по телефону. Передавали психотропні речовини безконтактно, через «закладки», на кладовищах Баштанської, Казанківської та Новобузської громад.

Трьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків, фото: Миколаївська обласна прокуратура Трьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків, фото: Миколаївська обласна прокуратура Трьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків, фото: Миколаївська обласна прокуратура

Двох чоловіків затримали відразу після чергового збуту психотропних речовин, повідомили у прокуратурі.

Під час обшуків за місцем проживання затриманих правоохоронці знайшли та вилучили поліетиленовий пакет із психотропними речовинами PVP, вагою майже 1 кілограм, та 249 згортків із вмістом цієї ж речовини вагою 1 грам кожен, мобільні телефони й банківські картки.

Двом чоловікам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 242 тисячі 240 гривень кожному, жінці — цілодобовий домашній арешт.

Всім трьом повідомили про підозру у незаконному обігу особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, в особливо великих розмірах, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб (частини 2, 3 статті 307 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, на Вознесенщині судитимуть п’ятьох підозрюваних у незаконному обігу наркотиків в особливо великих розмірах. «Бізнес» організувала 39-річна мешканка Южноукраїнська. Вона запропонувала 36-річній жінці та трьом знайомим чоловікам, віком від 32 до 52 років, разом займатися виготовленням та продажем особливо небезпечної психотропної речовини — PVP.