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У Миколаєві призначать тимчасових перевізників на автобусні маршрути №17 та №79

У Миколаєві тимчасово призначать двох перевізників на марштрути. Архівне фото У Миколаєві тимчасово призначать двох перевізників на марштрути. Архівне фото "МикВісті"

У Миколаєві тимчасово призначать двох перевізників на двох автобусних маршрутах загального користування №17 та №79.

Відповідні проєкти рішення винесено на розгляд виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

З 2 жовтня тимчасовим перевізником на маршруті  №17 «вул. Олега Ольжича, 15/1 – ТЦ «Таврія В» планують призначити ТОВ «Еталонавто».

З 27 вересня  тимчасовим перевізником за маршрутом №79 «вулиця Велика Морська - ВТФ «Велам» планують призначити тимчасовим перевізником комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс».

Перевізники працюватимуть на маршрутах три місяці до проведення чергового конкурсу на перевезення.

У липні 2024 року повідомлялося, що Миколаїв отримає ще сім автобусів від Праги. Їх мають перегнати у місто, після чого їх запустять на маршрути

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