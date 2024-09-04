У Миколаєві призначать тимчасових перевізників на автобусні маршрути №17 та №79
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- Альона Коханчук
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12:33, 04 вересня, 2024
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У Миколаєві тимчасово призначать двох перевізників на двох автобусних маршрутах загального користування №17 та №79.
Відповідні проєкти рішення винесено на розгляд виконавчого комітету Миколаївської міської ради.
З 2 жовтня тимчасовим перевізником на маршруті №17 «вул. Олега Ольжича, 15/1 – ТЦ «Таврія В» планують призначити ТОВ «Еталонавто».
З 27 вересня тимчасовим перевізником за маршрутом №79 «вулиця Велика Морська - ВТФ «Велам» планують призначити тимчасовим перевізником комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс».
Перевізники працюватимуть на маршрутах три місяці до проведення чергового конкурсу на перевезення.
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