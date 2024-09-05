Кримський міст. Фото з відкритих джерел

Росія продовжує посилювати захист Кримського мосту, стягуючи туди системи ППО. Крім того, окупанти будують на переправі нову споруду, призначення якої поки що невідоме.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни активно зміцнюють оборону Криму, намагаючись зберегти його як плацдарм для запуску ракет і військову базу. Вони також прагнуть використовувати Крим як логістичний центр для постачання своїх військ на півдні.

«Раніше ключову роль у цьому відігравав пором, а зараз Кримський міст, бо пороми не працюють. І навіть незважаючи на те, що міст не витягує цієї логістики, росіяни все одно намагаються максимально його захистити зі зрозумілих причин. Тому що це символ і окрім того, не слід забувати, що Кримський міст і та енергетична гілка для забезпечення Криму, вже не кажучи про постачання товарів повсякденного вжитку та пального», — зазначив Дмитро Плетенчук.

Щодо будівництва нової споруди на Керченській переправі, Плетенчук назвав її черговою перепоною, яка може захищати від можливих атак дронів або використовуватися як паралельний перехід. Однак через сезон штормів її завершення може затягнутися.

Раніше повідомлялося, що українські захисники мають план повернення окупованого Росією Криму та знищення незаконного Керченського мосту, але реалізація цього плану виявляється складнішою, ніж очікувалося.