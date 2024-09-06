Росіяни проводять перевірки родин з дітьми на окупованій Херсонщині, Фото: ЕРА

На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області напередодні старту навчального року росіяни провели перевірки родин з дітьми.

Про це 6 вересня повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини напередодні старту навчального року загарбники провели перевірки родин з дітьми», — йдеться у повідомленні.

До сімей приходили колаборанти у супроводі озброєних військових і погрожували позбавити батьківських прав, якщо учні не відвідуватимуть школи, в яких окупантами впроваджена російська навчальна програма.

Також перевіряли наявність на гаджетах додатків, які використовуються для навчання в українських школах.

Олександр Прокудін підкреслив, що у «російських освітніх закладах» дітям продовжують промивати мізки російською пропагандою.

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