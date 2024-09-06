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Росіяни провели перевірки родин з дітьми на окупованій Херсонщині, — ОВА

Росіяни проводять перевірки родин з дітьми на окупованій Херсонщині, Фото: ЕРАРосіяни проводять перевірки родин з дітьми на окупованій Херсонщині, Фото: ЕРА

На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області напередодні старту навчального року росіяни провели перевірки родин з дітьми.

Про це 6 вересня повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини напередодні старту навчального року загарбники провели перевірки родин з дітьми», — йдеться у повідомленні.

До сімей приходили колаборанти у супроводі озброєних військових і погрожували позбавити батьківських прав, якщо учні не відвідуватимуть школи, в яких окупантами впроваджена російська навчальна програма.

Також перевіряли наявність на гаджетах додатків, які використовуються для навчання в українських школах.

Олександр Прокудін підкреслив, що у «російських освітніх закладах» дітям продовжують промивати мізки російською пропагандою.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російська влада значно обмежила доступ до українського інформаційного поля на тимчасово окупованих територіях. Ці обмеження стосуються як доступу до офіційних сайтів українських державних органів, так і до сайтів українських медіа. Сайт «МикВісті» тепер можна безпечно читати на тимчасово окупованих територіях, пояснюємо як.

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