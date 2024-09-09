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Тільки листи: російським полоненим заборонили телефонувати додому, — Лубінець

Тільки листи: російським полоненим заборонили телефонувати додому, фото: The TimesТільки листи: російським полоненим заборонили телефонувати додому, фото: The Times

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські полонені можуть лише писати листи, але не телефонувати додому.

Про це він заявив в етері телемарафону «Єдині новини».

За словами Дмитра Лубінця, в Україні діють чотири спецтабори для російських військовополонених, умови яких відповідають Женевським конвенціям. Він підкреслив, що Україна дотримується міжнародних стандартів, на відміну від Росії.

— На жаль або на щастя, ми не можемо себе поводити як росіяни, — зауважив омбудсмен, додавши, що Женевська конвенція для України не пусті слова.

Він зазначив, що росіяни не мають права телефонувати додому, адже Женевська конвенція дозволяє лише листування.

— Станом на зараз нам повідомлено, що в росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них уже немає, — пояснив Дмитро Лубінець.

Також омбудсмен висловив стурбованість зростанням кількості випадків вбивства українських військових, які здаються в полон. Ці факти фіксують як правоохоронні органи, так і міжнародні організації.

Нагадаємо, у Курській області 14 серпня спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 військових РФ.

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