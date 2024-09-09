Центр комплектування та соціальної підтримки, фото: Militarnyi

Директор компанії «Дистиб'ютор сервіс» виграв суд проти територіального центру комплектування та соціальної підтримки, співробітники якого наклали на його підприємство 34 тисячі гривень штрафу.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень, пишуть «МикВісті».

Позивач просив суд скасувати рішення ТЦК. Він казав, що воно є незаконним, адже представники ТЦК під час перевірки підприємства не надали жодних документів, що б підтверджували їх повноваження і свідчили, що вони є членами комісії з перевірки стану військового обліку.

Підприємець також додав, що перевірку провели 15 травня 2024 року, а протокол про адміністративне правопорушення склали лише 31 травня, тобто з порушенням строків.

Суд встановив, що співробітники ТЦК не надали акт перевірки позивачу, а також не викликали його для складання протоколу. Водночас у матеріалах справи не було посвідчення особи, яка отримала виклик і проводила перевірку.

Загалом в Україні за останні місяці українські суди розглянули щонайменше 34 справи, в яких громадяни оскаржували штрафи від територіальних центрів комплектування (ТЦК) за порушення правил військового обліку. З них 30 справ були вирішені на користь позивачів, а штрафи скасовані.

Водночас з початку повномасштабного вторгнення працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) на Миколаївщині подали майже 5 тисяч повідомлень про розшук людей, які ухиляються від військової служби.

Щомісяця до лав Сил оборони України призивають до 30 тисяч осіб. За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, область є лідером з темпів виконання мобілізації у країні.