  • понеділок

    9 вересня, 2024

  • 27.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 9 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 27.7° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

У Миколаєві на базі електротрансу 30 студентів розпочали навчання — це рекордний набір за останні роки

На КП «Миколаївелектротранс» 30 студентів розпочали навчання. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»На КП «Миколаївелектротранс» розпочалось навчання водіїв тролейбусів. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»

Сьогодні, 9 вересня, на базі комунального підприємства «Миколаївелектротранс» 30 студентів розпочали навчання у новому навчальному класі.

Як повідомляє комунальне підприємство «Миколаївелектротранс», упродовж 14 тижнів нова група вивчатиме предмети загальнопрофесійної, професійно-теоретичної підготовки та проходитиме практичне водіння на маршрутах міста. 

У перший навчальний день майбутніх водіїв тролейбусів привітав Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич та керівник Офісу Посольства Королівства Данія в Миколаєві Якоб Хансенсен.

«Впевнений, вам буде комфортно та цікаво вчитись в новому навчальному класі. Ви маєте розуміти, що саме ви зробите надання послуг жителям кращими. Вчіться та вже скоро побачимо вас на маршрутах міста на новеньких тролейбусах», — зазначив Олександр Сєнкевич

На КП «Миколаївелектротранс» 30 студентів розпочали навчання. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»На КП «Миколаївелектротранс» 30 студентів розпочали навчання. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»

Директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана розповів, що сьогодні розпочинає навчання максимальна кількість людей, яку може навчати підприємство одночасно відповідно до ліцензії Міністерства освіти та науки України. Також повний набір групи став можливим завдяки донорам, які долучились до підтримки навчальної програми.

На КП «Миколаївелектротранс» розпочалось навчання водіїв тролейбусів. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»На КП «Миколаївелектротранс» розпочалось навчання водіїв тролейбусів. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»
1На КП «Миколаївелектротранс» розпочалось навчання водіїв тролейбусів. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»

Зазначається, що завдяки співпраці з благодійним фондом «Щедрик» студентам виплачуватимуть найвищу стипендію в Україні під час навчальної програми водіїв — 12 тисяч гривень.

Також громадська організація «Молодь України» спільно з благодійною організацією «Українська освітня платформа» та за фінансування DanChurchAid допомогли забезпечити сучасні умови навчання для водіїв, включаючи індивідуальні планшети та мультимедійне обладнання.

На КП «Миколаївелектротранс» 30 студентів розпочали навчання. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»На КП «Миколаївелектротранс» 30 студентів розпочали навчання. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»
На КП «Миколаївелектротранс» розпочалось навчання водіїв тролейбусів. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»На КП «Миколаївелектротранс» розпочалось навчання водіїв тролейбусів. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»
На КП «Миколаївелектротранс» розпочалось навчання водіїв тролейбусів. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»На КП «Миколаївелектротранс» розпочалось навчання водіїв тролейбусів. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»
На КП «Миколаївелектротранс» розпочалось навчання водіїв тролейбусів. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»На КП «Миколаївелектротранс» розпочалось навчання водіїв тролейбусів. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»
Нагадаємо, суд закрив провадження у справі КП «Миколаївелектротранс», яке підписало угоду про закупівлю 20 тролейбусів у білоруської компанії «Белкомунмаш» вартістю майже 170 мільйонів гривень. 

Читайте також:

news

Миколаївська ОВА уклала новий договір на ремонт лікарні у Баштанці: сума зросла до ₴314,2 млн

Юлія Бойченко
news

₴90 млн хочуть витратити на будівництво укриття в Рибаківському ліцеї: там навчатимуться школярі з 4 сіл

Олена Козубовська
news

Росіяни атакували Миколаївщину з дронів та артилерії: пошкоджено лінію електропередачі

Марія Хаміцевич
news

Миколаївська ОВА досі не знайшла донорів для будівництва житлового мікрорайону у Первомайську за ₴3,3 мільярда

Аліна Квітко
news

Жителі Миколаївщини отримали понад ₴1,3 млрд компенсацій за знищене та пошкоджене житло

Олена Козубовська

У Миколаєві відремонтують частину дороги на 3-й Слобідській

В Южноукраїнську з жовтня зросте ціна за опалення

2 години тому

На Миколаївщині минулої доби виникло 13 пожеж, горіли будинки та суха трава

Головне сьогодні