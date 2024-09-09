На КП «Миколаївелектротранс» розпочалось навчання водіїв тролейбусів. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»

Сьогодні, 9 вересня, на базі комунального підприємства «Миколаївелектротранс» 30 студентів розпочали навчання у новому навчальному класі.

Як повідомляє комунальне підприємство «Миколаївелектротранс», упродовж 14 тижнів нова група вивчатиме предмети загальнопрофесійної, професійно-теоретичної підготовки та проходитиме практичне водіння на маршрутах міста.

У перший навчальний день майбутніх водіїв тролейбусів привітав Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич та керівник Офісу Посольства Королівства Данія в Миколаєві Якоб Хансенсен.

«Впевнений, вам буде комфортно та цікаво вчитись в новому навчальному класі. Ви маєте розуміти, що саме ви зробите надання послуг жителям кращими. Вчіться та вже скоро побачимо вас на маршрутах міста на новеньких тролейбусах», — зазначив Олександр Сєнкевич.

На КП «Миколаївелектротранс» 30 студентів розпочали навчання. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»

Директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана розповів, що сьогодні розпочинає навчання максимальна кількість людей, яку може навчати підприємство одночасно відповідно до ліцензії Міністерства освіти та науки України. Також повний набір групи став можливим завдяки донорам, які долучились до підтримки навчальної програми.

На КП «Миколаївелектротранс» розпочалось навчання водіїв тролейбусів. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»

На КП «Миколаївелектротранс» розпочалось навчання водіїв тролейбусів. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»

Зазначається, що завдяки співпраці з благодійним фондом «Щедрик» студентам виплачуватимуть найвищу стипендію в Україні під час навчальної програми водіїв — 12 тисяч гривень.

Також громадська організація «Молодь України» спільно з благодійною організацією «Українська освітня платформа» та за фінансування DanChurchAid допомогли забезпечити сучасні умови навчання для водіїв, включаючи індивідуальні планшети та мультимедійне обладнання.

На КП «Миколаївелектротранс» 30 студентів розпочали навчання. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»

На КП «Миколаївелектротранс» розпочалось навчання водіїв тролейбусів. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»

На КП «Миколаївелектротранс» розпочалось навчання водіїв тролейбусів. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»

На КП «Миколаївелектротранс» розпочалось навчання водіїв тролейбусів. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»