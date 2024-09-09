У Миколаєві накрили наркобізнез, фото: Окружна прокуратура міста Миколаєва

Трьох миколаївців підозрюють у продажі та зберіганні наркотиків в особливо великих розмірах. Також у незаконному вирощуванні коноплі.

Як повідомили в Окружній прокуратурі міста Миколаєва, підозрювані продавали наркотики на території міста та намагалися розширити свій бізнес на всю країну.

За даними слідства, організував наркоагробізнес 31-річний чоловік, який залучив до діяльності спільників віком від 26 до 68 років.

Коноплі вони вирощували у теплицях та спеціально облаштованих замаскованих місцях із крапельним поливом, а також у підвальних приміщеннях зі спеціальним обладнанням для вирощування. Після збору врожаю вони сушили, подрібнювали, фасували та продавали, повідомили у прокуратурі.

У Миколаєві накрили наркобізнез, фото: Окружна прокуратура міста Миколаєва У Миколаєві накрили наркобізнез, фото: Окружна прокуратура міста Миколаєва У Миколаєві накрили наркобізнез, фото: Окружна прокуратура міста Миколаєва

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 300 кущів конопель, понад 7 кілограмів готового канабісу, а також приладдя і обладнання для його виготовлення та фасування, банківські карти, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи, гроші — понад 187 тисяч гривень, 5 тисяч доларів та 450 євро.

Зазначається, що за цінами «чорного» ринку орієнтована ціна вилученого складає понад пів мільйона гривень.

Суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірах 990 тисяч гривень, 500 тисяч гривень та 300 тисяч гривень. Їм загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше, правоохоронці вилучили у 27-річного мешканця Миколаєва понад три кілограми наркотиків. Його підозрюють у продажі кокаїну, амфетаміну, альфа-PVP та інших психотропів та наркоречовин. Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення.