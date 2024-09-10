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«Замінував» перший поверх будинку, в якому живе: миколаївця затримали за хибне повідомлення

Підʼїзд будинку, який начебто замінували, фото: Нацполіція МиколаївщиниПідʼїзд будинку, який начебто замінували, фото: Нацполіція Миколаївщини

У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка за хибне повідомлення про загрозу вибуху. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Як зазначили у Національній поліції в Миколаївській області, миколаївцю повідомили про підозру.

За даними правоохоронців, на місце події негайно виїхали всі екстрені служби, які евакуювали мешканців та перевірили на наявність вибухівки житловий будунок і прилеглу до нього територію. Інформація про замінування не знайшла свого підтвердження.

Уході перевірок, поліцейські встановили та розшукали чоловіка, який повідомив про замінування. Пʼяного 35-річного мешканця Миколаєва правоохоронці затримали. Раніше він вже ніс відповідальність за вчинення аналогічного злочину. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили неповнолітнього мешканця Умані Черкаської області, який надіслав електронного листа з погрозами влаштувати вибух в одному з торгових центрів Миколаєва.

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