Суд повернув державі землі Національного парку «Бузький Гард» на Миколаївщині вартістю ₴148 млн
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- Олена Козубовська
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18:26, 11 вересня, 2024
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Державі вдалося повернути землі Національного природного парку «Бузький Гард» на суму майже 148 мільйонів гривень. Первомайський міськрайонний суд задовольнив позов про повернення 14 гектарів земель природно-заповідного фонду у власність держави.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
Прокуратура з’ясувала, що Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області незаконно передало земельні ділянки природного парку, площею по 2 гектари кожна, семи громадянам для ведення особистого селянського господарства. Пізніше ці люди продали отримані ділянки.
В результаті цих дій землі природно-заповідного фонду, що належать державі, опинилися у приватних руках під виглядом земель сільськогосподарського призначення. Суд постановив повернути ці землі назад державі.
Нагадаємо, прокуратура вимагає повернути у державну власність землі державного лісового фонду, що розташовані в межах пляжної зони Чорного моря. Цю територію Коблівська сільрада забрала собі у власність.