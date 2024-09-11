Суд повернув державі землі Національного парку «Бузький Гард» на Миколаївщині вартістю ₴148 млн

Національний природний парк «Бузький Гард». Фото nikcenter

Державі вдалося повернути землі Національного природного парку «Бузький Гард» на суму майже 148 мільйонів гривень. Первомайський міськрайонний суд задовольнив позов про повернення 14 гектарів земель природно-заповідного фонду у власність держави.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Прокуратура з’ясувала, що Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області незаконно передало земельні ділянки природного парку, площею по 2 гектари кожна, семи громадянам для ведення особистого селянського господарства. Пізніше ці люди продали отримані ділянки.

В результаті цих дій землі природно-заповідного фонду, що належать державі, опинилися у приватних руках під виглядом земель сільськогосподарського призначення. Суд постановив повернути ці землі назад державі.

Нагадаємо, прокуратура вимагає повернути у державну власність землі державного лісового фонду, що розташовані в межах пляжної зони Чорного моря. Цю територію Коблівська сільрада забрала собі у власність.