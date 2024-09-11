Олена Зеленська розповіла, як подружжя протидіє блекаутам: «Придбали генератор, голосно, але рятує»

Перша леді Олена Зеленська/ Фото: Офіс Президента

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про те, як її родина справляється з відключеннями світла. За її словами, цьогоріч ситуація трохи поліпшилася завдяки новому генератору.

Про це вона розповіла в інтервʼю ТСН.

— Цього року мені трішечки легше, тому що працює генератор, налагодили його роботу. Голосно, але це рятує, — сказала Олена Зеленська.

Вона згадала перші відключення електроенергії та поділилася спогадами про те, як подружжя Зеленських жило «при свічках».

— Ми усі згадали, що таке життя при свічках, були у нас з дітьми вечори романтичні, навіть подобалося іноді, вечеряли при свічках, книжки читали, грали у настільні ігри, лягали спати раніше. Тому та, ми усі живемо в одних і тих самих реаліях, нам усім дуже хочеться щоб все змінилося знову на нормальне життя, — сказала перша леді.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції.